Shafin YouTube ya janyo wa wani daurin shekara 4

An yanke wa fitaccen mai wallafa bidiyo a shafin YouTube dan Morocco hukuncin zaman kaso na shekara 4 da tarar dala 4,000, bayan an same shi da yin kalaman batanci ga sarkin kasar.

A farkon wannan watan ne aka kama Muhammed Sekkaki sakamakon sukar Sarki Muhammad a wani jawabi da ya yi, tare da kiran 'yan Morocco da jakai.

Sai dai ya na shirin daukaka kara kan hukuncin da aka yanke masa.

A wani hukuncin na daban, an daure dan jarida kuma mai fafutuka Omar Radi kan laifin wallafa sakon Twitter da ya zagi wani alkali a watan Afirilu da ya wuce.

Lauyansa ya ce za a ci gaba da tsare shi har sai ranar biyu ga watan Janairu inda za a gurfanar da shi gaban shari'a.

Kungiyoyin kare hakkin bil adama a Morocco sun nuna damuwarsu kan yadda ake matsa wa mutane, musamman idan sun fadi albarkacin bakinsu kan wani abu da ya shafi masu mulkin kasar.

Tun bayan kadawar guguwar sauyi a yankin gabas ta tsakiya a shekarar 2011, Sarki Muhammad VI, ya raba madafun iko tsakanin fadarsa da zababbiyar gwamnatin kasar.

Sai dai masu sharhi kan al'amura na cewa har yanzu yana da karfin fada aji da zartar da hukunci na karshe a kan muhimman batutuwa a kasar.