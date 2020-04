Chelsea na son aron Coutinho, Manchester United na nazari kan Ighalo

Hakkin mallakar hoto Getty Images

Tottenham na son dauko Geoffrey Kondogbia, wanda aka yi wa farashi kan euro 80m a Valencia, ko da yake za a iya sayar da dan wasan na Faransa mai shekara 27 a kasa da haka idan kungiyar ta Spaniya ta gaza cancantar buga gasar Zakarun Turai a kakar wasa mai zuwa. (Evening Standard)

Ita ma kungiyar Everton tana zawarcin Kondogbia, wanda ya buga tamaula a Lens, Sevilla, Monaco da kuma Inter Milan. (El Desmarque - in Spanish)

Tottenham na shirin bin sahun wasu kungiyoyi da ke yunkurin sayo dan wasan Barcelona kuma tsohon dan wasan Liverpool Philippe Coutinho. Dan wasan mai shekara 27 ya ja hankalin Chelsea, wadda ke son aronsa, ko da yake sun soma jan kafa bayan Barca ta nuna tana son ta yi masa kudi wanda zai sa ya zama dan wasan dindindin ga duk kungiyar da za ta karbe shi. (Mirror)

Har yanzu Manchester United tana nazari kan sayen dan wasan Najeriya Odion Ighalo, mai shekara 30, na tsawon lokaci a yayin da kocin kungiyar Ole Gunnar Solskjaer ya kasa yanke shawara don sayo dan wasan a bazara. Shanghai Shenhua ce ta bai wa United aron Ighalo zuwa karshen kakar wasan bana. (Evening Standard)

Fatan Chris Smalling na sanya hannu a kwangilar dindindin a Roma daga Manchester United ya gamu da cikas. Dan wasan mai shekara 30 yana sha'awar zama a Italiya inda yake zaman aro tun karshen watan Agusta. (The Sun)

Manchester United da Liverpool na shirin fafatawa a kokarin sayen dan wasan Aston Villa Carney Chukwuemeka. An bayyana dan wasan na Ingila mai shekara 16 da ke buga gasar Under-17 a matsayin matashin da ya fi iya murza leda a kasar. (The Sun via Athletic)

Dan wasan Bayern Munich dan kasar Faransa Kingsley Coman, mai shekara 23, bai fitar da rai daga barin kungiyar ba. (Daily Mail)

Chelsea na fatan kammala kulla yarjejeniya da dan wasan baya na Lille Gabriel Magalhaes, mai shekara 22, wanda za a sayar a kan kusan £30m, ko da yake Arsenal da Everton su ma suna son dauko dan wasan na Brazil. (Express)

Kungiyoyin Gasar Firimiya ciki har da Arsenal,Tottenham da kuma Manchester City wadanda ke zawarcin dan wasan baya na RB Leipzig Dayot Upamecano, mai shekara 21, sun fuskanci koma-baya, yayin da Real Madrid ta shirya domin dauko dan wasan wanda ke buga gasar Under-21 a Faransa. (Mirror)

Fitaccen dan wasan Argentina Hernan Crespo ya yi amannar cewa dan kasarsa da ke buga tamaula a Inter Milan Lautaro Martinez, mai shekara 22, wanda Chelsea da Barcelona suke zawarci, yana da hazaka irin ta shahararren dan wasan Manchester City Sergio Aguero. (Metro)