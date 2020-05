Man Utd tana zawarcin Ramsey, Arsenal za ta sayar da ‘yan wasa shida

Hakkin mallakar hoto Getty Images Image caption Aaron Ramsey and Paul Pogba

Jaridar Express ta rawaito cewa Manchester United tana son dauko dan wasan Juventus da Wales Aaron Ramsey, mai shekara 29, a wani bangare na yarjejeniyar yin musaya da dan wasan Faransa Paul Pogba, mai shekara 27.

Sampdoria ta kai karar Sporting Lisbon wajen Fifa, inda ta yi ikirarin cewa suna bin Lisbon bashin £4m bayan sayar da Bruno Fernandes, mai shekara 25, ga Manchester United a watan Janairu. Dan wasan na Portugal Italy ya koma Sporting daga Italiya a 2017. (Mirror)

Watakila Arsenal ta sayar da 'yan wasa shida domin ta samu cikon kudin da suka rage wato £72m na sayo dan wasan Ivory Coast mai shekara 24, Nicolas Pepe, wanda ya koma daga Lille a kakar wasan da ta gabata. (Sun)

Ana sa ran dan wasan Chelsea Willian, mai shekara 31, zai ci gaba da zama a London idan kwangilarsa a Stamford Bridge ta kare a watan Yuni, inda aka ce dan wasan na Brazil zai zabi haduwa da tsohon kocinsa na Blues Jose Mourinho a Tottenham. (Mail)

Manchester City na sha'awar sayen dan wasan River Plate Lucas Martinez Quarta, mai shekara 23, a yayin da wani dan wasan na Argentina Nicolas Otamendi, mai shekara 32, yake son komawa Plate. (Sports Witness via TNT Sports - in Spanish)

Juventus za ta matsa kaimi a yunkurin da take yi na dauko dan wasan Fiorentina dan kasar Italiya Federico Chiesa, inda kungiyarsa ta ce za ta sallama shi kan "farashin da ya dace," yayin da Chelsea, Manchester United da kuma Inter Milan suke son dauko dan wasan mai shekara 22. (Goal)

Akwai bukatar Manchester United ta dauki matsaya kan makomar golan Ingila Dean Henderson, mai shekara 23, wanda ya taka rawar gani lokacin zaman aron da ya yi a Sheffield United, a yayin da kwantaraginsa take shirin karewa a Old Trafford a karshen watan Yuni. (Sun)

Fatan da Everton take da shi na dauko dan wasan Napoli Allan, mai shekara 29, yana gushewa bayan da kungiyar da ke buga gasar Serie A ta ce ba za ta yi rangwame kan farashin £65m da ta sanya kan dan wasan na Brazil ba saboda cutar korona - kuma irin wannan hali kan dan wasan da Liverpool take son daukowa, Kalidou Koulibaly, mai shekara 28, wanda za a sayar a kan £95m. (Il Napolista - in Italian)

Arsenal tana zawarcin dan wasan bayan Bayern Munich Angelo Stiller, mai shekara 19. (Bild - in German)

Dan wasan Juventus da Argentina Gonzalo Higuain bai yanke shawara ba kan ko dai ya koma Italiya daga kasarsa, a yayin da kuma kungiyar da ke kasarsa River Plate take son daukar dan wasan mai shekara. (TuttoSport - in Italian)

Lyon tana so ta rike dan wasan Villarreal da Kamaru Karl Toko-Ekambi, mai shekara 27, wanda yake zaman aro a can. (Goal)

DC United tana son dauko mai tsaron baya idan MLS ta bude kasuwar musayar 'yan kwallon kafa, bayan da shirinsu ya samu targaro lokacin da aka dakatar da gasar lig bayan buga wasa biyu kacal a kakar wasan bana. (MLSsoccer.com)