Yadda mata ke neman mijin 'rufin asiri' ta intanet a Najeriya

A kwanakin baya-bayanan a shafuka irinsu Northern Hisbiscus na Instagram kana iya iske bayanan mace da kuma irin namijin da take so, wasu kan ce mai kudi wasu kuma mai rufin asiri, ko wacce dai na bayyana irin abun da take so.