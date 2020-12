Rashin tsaro: Shin ko sojojin haya na iya sama wa Najeriya mafita?

Cikin masu irin wannan tunani har da Gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Zullum, wanda ya lissafa waɗansu hanyoyi da yake ganin cewa matuƙar gwamnatin ƙasar ta bi su, to ba shakka za ta ci galaba kan Boko Haram cikin gaggawa.

'Sojojin haya haɗari ne'

Sojojin haya ba su da gurbi a kundin tsarin mulkin Najeriya, sai dai idan za a fasalta kundin ne domin samun hurumin ɗauko su, in ji Bukarti

Ya ce: "Ana jita-jita an yi amfani da irin waɗannan sojoji a lokacin tsohon shugaba Goodluck Jonathan, to ni a nawa binciken bai nuna hakan ba, watakil an ɗauko su ne bisa saɓawar kundi".