Yadda Gwamnatin Borno ke ƙarfafa wa iyaye gwiwar sa yara a makaranta

Ya ce a shirin farko a ajin farko na makarantar firamare, an samu yara maza 439 sai yara mata 749.

"Dama can wannan ɓangare, tun ma kafin abubuwan Boko Haram (akwai rashin damuwa daga wajen iyaye su kai yaransu makaranta), shi yasa a ka nanata cewa duk wanda ya kai yaransa makaranta nan gaba idan an kawo taimako, su za a taimakawa domin a ƙarfafa musu gwiwar kai yara makaranta" in ji Ali Kaka.