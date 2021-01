Matsalar Tsaro: Yadda 'yan bindiga 'suka kashe mutum 37 a wani kauyen jihar Zamfara'

"Bayan gwamnati ta ce an yi sulhu, ranar Lahadi yaranmu sun tafi daji aka kwace mashinansu aka kone.

"A ranar Litinin tun da asuba ko kari ba mu yi ba kawai suka afka wa karkararmu, abin da muka yi lissafi sun kashe mutum 37," in ji wani mazaunin Dutsen Gari.

"Amma gwamnati da ta ga abin ya ki ci ya ki cinyewa ta aika jami'an tsaro a maraicen Talata mota shida zuwa Dutsen Gari," in ji shi.

Wata mata da ta nemi a boye sunanta ta shaida mana cewa, "a ranar Talata suka shiga suna can, da wuka suke yankar mutane, babu babba ba yaro.

Da aka tambaye ta ko ta ga wadanda aka yanka, sai ta ce: "Eh, na gani an yanki sama da 24 wadanda aka dauko, jiya an yanki bakwai, shi ya sa muka dawo garin Kanoma dan firgicin ya isa, kayanmu na can kuma wuta suke ta kunna wa gidajen mutane duk sun kone abinci.