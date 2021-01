Za a yanke wa masu garkuwa da mutane hukuncin kisa a jihar Kebbi

Ramatu Adamu Gul-ma, kwamishinar shari'a kuma babbar lauyar gwamnatin jihar ta Kebbi, ta shaida wa BBC cewa a baya, ƙarƙashin tsarin dokar Penal Code, laifin da aka yanke wa masu aikata garkuwa da mutane shekara bakwai ne amma a yanzu "an canja an tsananta hukuncin saboda abin da yawaita."

"Da can da wuya ka ji an yi wa mutum fyaɗe, da mutane ai ba su san mene ne garkuwa da mutum ba, ka kama mutum ka wahalar da shi ka ce sai an ba da kaza, toh yanzu ga shi yana yawaituwa". in ji Ramatu Adamu Gul-ma.