Aung San Suu Kyi : Sojojin da suka hamɓarar da shugabar da ta goyi bayan kisan musulmai sun naɗa ministoci

Jam'iyyar shugaba Aung San Suu Kyi da ta yi nasara a zaben watan Nuwamban da ya gabata ta National League for Democracy ta yi kira da a gaggauta sakinta.

An tsare Suu Kyi ne fiye da kwana guda bayan sojoji a Myanmar sun yi juyin mulki tare da tsare manyan zababbun 'yan siyasa.

A 1991, an ba ta lambar yabo ta Nobel Prize yayin da take tsare a gida kuma an yabe ta a matsayin "mai jajircewa duk da rashin ƙarfin ikonta".