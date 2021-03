An bada belin jagoran 'yan hammaya a Senegal

Wani alkali a Senegal ya tuhumi jagoran 'yan hammaya Ousmane Sonko da aikata fyade tare da bayar da shi beli, bayan an kwashe kwanaki ana mumunar zanga-zangar da ta yi sanadin kame shi a makon jiya.

Etienne Ndione, daya daga cikin lauyoyinsa ya ce "Zai koma gida. An sake shi ."

Har ila yau, an harba hayaki mai sa hawaye a kan masu zanga-zangar a tsakiyar Dakar a ranar Litinin, bayan da suka yi wa jami'ai ruwan duwatsu.

Mista Sonko yana da farin jini a tsakanin matasa 'yan Senegal, kuma wata kungiyar hammya da aka fi sani da Movement for the Defence of Democracy ta yi kira da a gudanar da zanga-zangar kwanaki uku, fara daga Litinin.