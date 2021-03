'Yan sanda a Kano sun kama wanda ake zargin yana sama wa 'yan bindigar Zamfara babura

Mintuna 43 da suka wuce

Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano ta ce ta cafke wani mutumi da take zargin yana samawa 'yan bindigar dake kai hare hare a jihar Zamfara baburan hawa.

Ya ƙara da cewa mutumin kan baro Zamfara zuwa Kano ya sayi baburan sannan ya sake komawa can domin sayarwa yan bindigar, amma sai a yanzu aka kama shi, bayan samun bayanai daga wajen waɗanda yake sayan baburan a wajensu a jihar ta Kano.

''Babur yake sayarwa kirar Honda ACE 125, wanda ake kiransa da Boko Haram a can jihar Zamfara, wanda tuni gwamnatin jihar ta hana amfani da shi, in suka zo jihar Kano sai su saya su canja musu kwali, a haka suke shigar da shi daji, inda a can ake hada shi, sannan su yi amfani da shi wajen kaiwa mutane hare hare''