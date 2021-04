Boko Haram : 'Sojojin Najeriya sun kashe 'yan ƙungiyar 21 yayin da suka yi yunkurin sake kai hari a Geidam'

Mintuna 27 da suka wuce

''Matsalar ita ce sun shiga cikin unguwanni, sai muka yi shawarar cewa a tsaya tukunna sai an kaɗa su waje, sai a far musu'' in ji kakakin rundunar sojin Najeriyar.