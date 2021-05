Auwal Daudawa: Abin da ya kamata ku sani game da kisan dan fashin daji

Sa'a 1 da ta wuce

"A daren da ya gabata ne [Juma'a] muka samu labarin cewa an kashe Auwalun Daudawa...har ya dauki shanun wasu, kuma su ma wadannan 'yan fashi da ke yankin sun dauki alkawarin ajiye makamansu. To, a wannan ne hadari ya same shi aka kashe shi. Labarin da yake zuwo mana ke nan," in ji Kwamishina Dauran.