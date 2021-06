Rikita-rikitar komawar Gwamnan Zamfara Mutawale zuwa APC

Martanin jam'iyyar PDP

"Babu shakka abin ya dami jam'iyyar PDP. babu jam'iyyar siyasa da za ta rasa gwamna mai ci a ce bai dme ta ba." Amma tun da abu ne da dole sai an yi, to za mu ga irin matakan da za mu dauka bayan gwamnan ya koma jam'iyyar ta APC.

"Na zabi in tsaya ne a PDP bisa ga alkawarin da na dauka tsakanina da Allah. babu dalilin da Allah zai ba ni nasara a nan, sai in dauki ba zai ba ni wata nasara ba sai in na koma can."