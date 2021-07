Rashin tsaro ya yi illa ga harkar noma in ji Buhari

Sa'a 1 da ta wuce

"Hakan ya kawo nakasu ga kokarinmu na bunkasa noman cikin gida daidai da tsarinmu na rage shigo da abinci daga kasashen waje. " in ji shugaba Buhari

"A matsayina na zababben shugaban kasa wanda yake jin dadin farin jinin talakawan da suka ba mu aikinsu, bari na tabbatar muku cewa muna ci gaba da daukar matakan kawo sauki ga 'yan Najeriya, gami da samar da takin zamani a kan farashi mai sauki ga manomanmu," in ji shi .

"Bari in kuma yi amfani da wannan damar don in tabbatar wa da 'yan Najeriya cewa muna daukar matakai don magance kalubalen tsaro da muke fuskanta. Mun fara karbar jiragen saman yaki da sauran kayan aikin soja da kayan aiki masu muhimmanci don inganta karfin jami'an tsaronmu na tunkarar ta'addanci da' yan fashi," "In ji shi.