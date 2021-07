Najeriya: Dalilin da ya sa gwamnati ba ta biya wasu cikin matasa 774, 000 da ta dauka aiki ba

An dai dauki mutum 1000 ne daga kowace karamar hukuma a fadin kasar. Galibi an dauke su aikin shara, da kula da makarantu, da magunan ruwa da kuma sa ido kan muhimman kayakin more rayuwa na gwamnati gwargwadon bukatun yankin da suke aikin. Aikin na tsawon watanni uku ne inda za a rika ba su kudaden alawus.