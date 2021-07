Shin tallafin Burtaniya na iya taimakawa Najeriya kawo ƙarshen matsalolin tsaronta?

Mintuna 27 da suka wuce

Buhari ya kuma yi wa Firaiministan bayani a takaice kan ikon da Najeriya ke bukatar samu da kuma ƙoƙarin da take yi na tabbatar da ta samar da abincin da za ta iya rike kanta da shi.

"Akwai taimako kamar kala uku da Najeriya ke buƙata" in ji Barista Audu Bulama Bukarti mai sharhi kan harkokin tsaro

Taimakon soji

"Wadannan mayakan da ake tunkara za ka ga suna amfani da sabbin kayan aikin da ko a Tuarai da irinsu ake yaƙi a yanzu, to sojojin Najeriya na buƙatar irinsu," in ji Bulama

Taimako ga 'yan gudun hijira

Kuma duka waɗannan dalilin yunwa ne da rashin magani mai kyau da rashin samun wurin kwana mai kyau," in ji Barista Bulama.

Taimakon gajere da dogon zango

Mai yasa ƙ asashe n duniya ke zargin Najeriya da take haƙƙin dan adam ?

Amurka da Burtaniya na zargin Najeriya da take hakkin dan adam ta fuskar soji, kuma wannan abu ne da suke yi a buɗe da zai iya jawo tsaiko ga taimakon da suke shirin bayar wa.

"Bayan nan 'yan majalisun Burtaniyan sun yi korafin cewa ana take hakkin bil'adama a Najeriya," wanda kuma wannan nauyin gwamnati ne na ganin ta jajirce an bi duk ƙa'idoji in ji Bukarti.