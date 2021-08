Kasuwar 'yan kwallo" Makomar Mbappe, Bellerin, Bernardo, Hodson-Odoi, Niguez

Mintuna 13 da suka wuce

Real Madrid ta sanar da kawo karshen neman ɗan wasan PSG Kylian Mbappe, bayan da ta bayyana cewa ya yi mata tsada sosai. (RMC Sport - in French)

To amma wata majiya ta ce Madrid ta lashi takobin sayen ɗan wasan tsakiyar Rennes na Faransa da PSG ke nema.(Canal+ via Get French Football News)