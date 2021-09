'Mun koma hannun ƴan bindiga a Sabon Birni a Sokoto'

Mintuna 38 da suka wuce

Ƴan majalisar biyu na Sabon birni sun ce an afkawa garuruwa biyar da suka hada da ƙauyen Kangara da Katsira inda suka kashe mutun hudu suka jikkata wasu shidda da yanzu haka ke jinya a asibti.

Ya kara da cewa abin da ya fi tayar musu da hankali shi ne '' babu sadarwa tun da an yanke network, saboda haka ba mu san ma halin da yankin yake ciki ba a halin da a ke ciki.''

'' Hukuma babu ta yanzu '' inda mu ke da sansanonin jami'an tsaro an zo an kashe wasu an kora saura a anguwar Lalle. Saboda haka babu ko da soja daya a anguwar lalle.''