Zaben 2023: Ba za mu bari a kai takarar shugaban kasa kudu saboda son kai ba - Sule Lamido

Mintuna 16 da suka wuce

Yayin wata hira da BBC Hausa, tsohon gwamnan ya ce ba laifi bane idan an yi hakan saboda tunanin zaman lafiya da kuma son farfado da tasirin jam'iyyar a yankin arewa, wadda ake sa ran za ta karbi mukamin shugabancin jam'iyyar.

''Idan ma haka ta tabbata, sai dai a yi saboda zaman lafiya, misali akwai wadanda ke cewa yanzu PDP ba ta da karsashi a yankin arewa, don haka akwai bukatar a samu wani daga yankin da aka tabbatar da sahihancinsa a bashi shugabancin don farfado da tasirinta, to idan an yi haka ba lafi bane, amma idan aka ce dole sai dai a kai kudu, to wannan ba za ta yiwu ba'' inji shi.