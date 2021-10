Babban taron Jam'iyyar PDP: Ranar Asabar ɗin nan za a fara babban taron Jam'iyyar

Sa'a 1 da ta wuce

Sakataren jam'iyyar na ƙasa Sanata Umaru Ibrahim Tsauri, ya shaida wa BBC Hausa cewa an kammala dukkan wani shiri abin da kawai ake jira shi ne fara tantance waɗanda za su yi zaɓen, kana su ƙada ƙuri'a idan an jima.

Sakataren jam'iyyar ta PDP na Najeriya ya ƙara da cewa dama babban kalubalen da suke fuskanta a kan taron shi ne yiwuwar hanawa, ''domin shari'ar kamar mace ce mai ciki, amma mu ba mu yarda mu yi ƙasa a guiwa ba, sai da muka ga ko me za ta haifa mun kammala shirin suna, to Alhamdulillahi abin da muke bukata mun samu, kuma an kammala komi za a yi wannan taron.''