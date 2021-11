An kama mutane uku dangane da fashewar da ta faru a Birtaniya

Mintuna 46 da suka wuce

An kama wasu mutane uku da ake tuhuma da ta'addanci bayan da wani mutum ya mutu sanadin fashewar wata mota a wajen asibitin mata na Liverpool.

Da misalin karfe 11:00 agogon GMT motar - wanda aka ce tasi ce - ta tsaya kuma ta fashe jim kadan bayan haka, in ji 'yan sanda.

An sanar da mutuwar fasinjan motar a wurin da lamarin ya faru kuma har yanzu ba a tantance shi a hukumance ba.

Jami'an 'yan sanda masu yaki da ta'addanci sun ce an tsare wasu mutane uku masu shekaru 29, 26 da 21 a Titin Sutcliffe da ke yankin Kensington na birnin.

"Ina so in gode wa jami'an agajin gaggawa saboda saurin mayar da martani da kwarewa, da kuma 'yan sanda saboda ci gaba da gudanar da bincike."

Asibitin mata na Liverpool ya ce an hana kai ziyara har sai an ba da sanarwar kuma an mayar da marasa lafiya zuwa wasu asibitocin idan ya yiwu.