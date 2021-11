Sheikh Ahmad Gumi: Dalilin da ya sa malamin ya gina wa Fulani makiyaya makaranta

Manufar gina makarantar

"Yawanci idan ka ga irin al'amarin da ke damunmu a ƙasar nan to za ka ga yana da nasaba da jahilci. Kuma shi wanda yake buƙatar ya samu ilimi, matuƙar akwai makaranta ya san iyalins hi na zuwa to ba zai so ya kawo tashin hankalin da zai ɓata karatunsu ba."