Kungiyoyi na adawa da dumbin bashin da gwamnatin Kano ke dauka

Mintuna 7 da suka wuce

Cikin kungiyoyin, akwai KAJA mai fafutukar ganin an kare hakkokin fararen hula a jihar ta Kano, wadda ke da ra'ayin gwamnatin jihar ba ta da hanyoyin samun kudaden shigar da za ta iya biyan su.

Comrade Sa'id Dakata shi ne shugaban kungiyar KAJA mai fafutukar an kamanta gaskiya da adalci a ayyukan gwamnati a Kano, kuma ya shaida wa BBC cewa "Mu da muka nazarci ilimin tattalin arziki a makaranta da kuma wadanda muke mu'amulla da masu tafiyar da gwamnati, mun san cewa basussukan da ake karbowa ba alheri ba ne domin ba sai an karbo bashi za a iya yi wa jama'ar jihar aiki ba."