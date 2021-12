'Sojojin da muka kira sun kashe 'yan uwanmu hudu a Kanon Haki'

Sa'a 1 da ta wuce

"An kashe mani kanina, an kashe mani dan wana, an kashe mani wan uwar shi, da kuma dan yata duka an kashe su. Muna zaune wajen makokin rashin wadannan mutanen tare da shi."