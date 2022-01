'Abubuwan da zan riƙa tunawa da su game da ƴata Hanifa da aka kashe'

An sace Hanifa ne a kan hanyarta ta komawa gida daga makarantar Islamiyya

Ranar Alhamis rundunar ƴan sandan jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta tabbatar gano gawar Hanifa Abubakar a wani kabari da aka binne ta bayan an kashe ta.

Cikin kuka da hawaye, mahaifin Hanifa, Malam Abubakar Abdussalam, ya shaida wa BBC Hausa cewa sun shiga cikin mummunan tashin hankali sakamakon lamarin da ya faru, har ta kai ga an kwantar da mahaifiyar marigayiyar a asibiti.

"Lokacin da mahaifiyar ta samu labari ta kaɗu, mun kai ta asibiti yanzu haka an sa mata ruwa an ba ta magunguna, ba ta iya ko cin abinci kullum sai kuka, ni kaina bana iya cin abinci ba na iya barci," in ji shi.