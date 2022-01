Zaɓen 2023: Ra'ayin 'yan APC ya bambanta kan ɓangaren da zai karɓi mulkin Najeriya

Mintuna 16 da suka wuce

''In Mulki ya kuskura ya fita daga hannun arewa a wannan halin da muke ciki a yanzu, to duk wanda ya samu mulkin ka zo ka yi masa magana a kan matsalolin arewa na kashe mutane, to karshenta zai ci maka mutunci, ya ce 'yan arewar ma ba su iya magance matsalar ba sai yanzu.