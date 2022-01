Matsalar tsaro: Yadda jami'an tsaro suka yi artabu da barayin daji a yankunan Zamfara

Sa'a 1 da ta wuce

A yankin Bukuyum m, jami'an tsaron ne suka yi galaba a kan 'yan fashin dajin inda shaidu suka bayyana cewa an kashe da dama daga cikinsu.

Wani makwabcin mutumin da 'yan bindigar suka yi kokarin sace shi da iyalinsa, ya ce, an yi ta harbe-harbe babu kakkautawa tsakaninsu da jami'an tsaro cikin dare, kuma Allah ya bai wa jami'an tsaron nasara a kan barayin dajin.

Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Muhammad Shehu ya shaida wa BBC cewa an sanar da su aukuwar lamarin, sai suka aika da jami'ansu inda suka hana 'yan bindigar tafiya da mutanen da suka sata.

End of Podcast

Wani mazaunin yankin ya shaida wa BBC cewa 'yan bindigar sun fafaro mazauna kauyukan inda suka far musu tare da sace dukiya, ya ce an yi bata-kashi tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaron an kuma kashe ɓarayin dajin da dama.