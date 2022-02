Wayne Rooney: Na ji tsoron cewa shan giya zai yi sanadin rayuwata ko ta wasu

Sa'a 1 da ta wuce

Da yake magana kan kura-kuran da ya tabka a rayuwarsa, Rooney ya ce '' mu'amala da mata da tukin ganganci da na yi a baya da kuma tunanin rayuwa za ta iya salwanta sanadina, watakila ma in rasa tawa rayuwar a irin haka na daga cikin kura-kuran da na san na tabka a rayuwata.''

''Na san ina neman taimakon tseratar da kaina da kuma iyalina a lokacin.'' In ji Rooney.

'' Idan kana irin wannan matsayi duk yadda ka so ka yi rayuwa kamar kowa ba za ka iya ba. Nasan 'yan wasa da dama za su so su zabi 'yanci kan halin da suke ciki a yanzu.'' In ji Rooney.