Kasuwar ƴan ƙwallo: Ƙungiyoyin turai na rububin Wilshare, ƴan wasan United sun sako Ralf Rangnick a gaba

Sa'a 1 da ta wuce

Manchester United ta saka Christopher Nkunku, mai shekara 24, cikin jerin 'yan wasan da take nema a bazara bayan kocin rikon kwarya Ralf Rangnick ya bukaci kungiyar da ta kara zawarcin dan wasan tsakiyar na RB Leipzig na Faransa. (ESPN)

Wasu 'yan was an Manchester United kamar Cristiano Ronaldo ba su yarda Ralf Rangnick na da kwarewar ci gaba da jagorantar kulob din ba. (AS)