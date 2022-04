'Yan bindigar da suka kai hari kan jirgin kasan Abuja-Kaduna sun yi jawabi

An sako shi ne da yammacin jiya Laraba, kwana tara bayan wani hari kan jirgin ƙasan fasinja da ke tafiya zuwa Kaduna.

A cikin bidiyon, an ji Alwan Hassan yana cewa an sake shi ne saboda tsufa amma ya bar wasu mutanen da dama a can.