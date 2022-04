'Mutum 1,500 sun rasa rayukansu a watan jiya sanadin tabarbarewar tsaro a Najeriya'

Mintuna 27 da suka wuce

Wani rahoto kan sha'anin tsaro ya ce an kashe kusan mutum 1,500 cikin watan jiya a Najeriya, sanadin ayyukan taɓarɓarewar tsaro da hare-haren 'yan fashin daji.

Rahoton ya ce sakamakon tabarbarewar tsaro a kasar ta Najeriya musaman a yankin arewa maso yammacin kasar an samu mace macen mutum 1,497.

"Abubuwa da yawa ne suka janyo wadanan mace mace toh amma wanda ya fi tasiri duk a cikinsu shi ne hare haren da 'yan bindiga ke kai wa kauyuka" in ji shi.

Nazarin da suka yi ya nuna cewa an samu karin sace -sacen mutanen domin karbar kudin fansa da kashi 41 da digo 1 cikin 100 kuma a mace macen mutane an samu kari na kashi 68 da digo 8 cikin 100 a tsakanin watan biyu da watan uku.

Sai dai masanin ya ce wani abu da ya basu mammaki shi ne a kaso na farko na wannan shekara na nazarin da suka yi sun ga cewa a watanni uku an samu mace mace dubu 3,586 a kasar baki daya amma a bangare bangare an samu 1,373 a arewa maso yamma, ya yin da an samu 958 a yankin arewa maso tsakiyya , a yankin arewa baki daya kuwa adadin ya karu da kashi 87 da digo 1