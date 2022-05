Abin da matakin da Birtaniya ta dauka kan kungiyar IPOB ke nufi

Sa'a 1 da ta wuce

Matakin na ƙunshe ne cikin kundin ayyukan hukumar harkokin cikin gida ta Birtaniya, inda ta ce ƙungiyar "yan ta'adda ce sakamakon ayyukan tashin hankali da take aikatawa".

To kan wannan batu ne BBC ta yi tuntubi Audu Bulama Bukarti, wani lauya da ke aiki a cibiyar Tony Blair Institute for Global Change da ke nazari kan tasirin tsattsauran ra'ayi da hanyoyin magance su.

'Birtaniya ba ta ayyana IPOB a matsayin kungiyar ta'addanci ba'

"Da farko dai akwai kuskure kan yadda jaridun Najeriya suka ruwaito wannan labarin, domin sun ruwaito cewa Birtaniya ta ayyana IPOB a matsayin kungiyar 'yan ta'adda, amma ba haka lamarin ya faru ba. Abin da ya faru shi ne, Birtaniya tana da wata manufa kan wadanda take ba mafaka idan suka je can gudun hijira. To cikin wannan takardar da ta fitar ne ta ke bayyana irin mutanen da suka cancanci ta basu mafaka. A bara Birtaniya ta taba cewa 'yan IPOB za su iya samun mafaka idan suka yi gudun hijira daga gwamnatin Najeriya a Birtaniyar."