Matar da ke fargabar danta zai mutu bayan ta rasa gidanta sakamakon ambaliyar ruwa a Pakistan

Sa'a 1 da ta wuce

"Ba zan iya zuba ido ina ganin jaririna na shan wuya ba", in ji Noor Zadi, a lokacin da take rungume da jaririnta mai suna Sa'eedd Ahmad, dan watanni 10.

"Mu talakawa ne, ba mu da komai, mun damu da halin da yake ciki," in ji ta.

Jami'an lafiya a yankin Sindh, da lamarin ya fi kamari, sun ce an samu karuwar masu kamuwa da zazzabin cizon sauro da amai da gudawa a dan tsakanin nan, saboda iyalai na zaune a wurare marasa tsafta, kuma a gamutse da juna.

Zaune a can gefe cikin damuwa, wata uwa ce ta zuba tagumi, tana kallon jaririnta da ake yi wa karin jini.

"Ruwa ya shafe gidana baki daya, na kaita wajen likitan da ke sansanin da muke zaune, amma babu abinda ya sauya don haka na garzayo nan", in ji Mustapha.

Can kusurwar dakin, wata matashiya, ce mai suna Shaista ce ta zubawa kasan dakin ido, ciki gare ta na watanni bakwai, kuma ita ma tana daga cikin wadanda ambaliyar ta yi wa mummunar barna.

Ba ta da cikakkiyar lafiya kuma an tura ta babban asibiti mai nisa daga inda ta ke, kamar yadda Dr Ahmad ya shaida min. Babu abin da muke gani sai yadda marasa lafiya ke tururuwa zuwa nan.

An kafa tantuna domin mutanen da ambaliyar ruwan ta shafa su samu wurin zama na wucin-gadi

Ba kowa ne ke samun damar zuwa asibiti a wannan lokacin ba. Mun isa wani sansani a yankin Damdama, nisan tafiyar rabin awa daga cibiyar lafiyar farko da muka ziyarta. Wurin cike ya ke da dubun-dubatar yan gidun hijira. Bayan tsallake ruwan kogi, mun ga tarin gidajen da aka yi su da tantuna da duk abinda ya samu kama daga tanti domin rufewa, ga su nan masu tarin yawa. Icce ko sanda mai kauri, da aka daurawa tsummokara ko kyallaye shi ya zanya wurin babu kyan gani, babu isasshiyar hanyar da iska mai tsafta za ta shiga, ga kuma tsananin zafin da ake yi. Yawan wadanda suke zaune a wurin matasan iyalai ne, da muka fara tunkarar inda suje sai suka rugo su na tambayar ko mu likitoci ne. Wata mace dauke da danta a kafada, tafe yana fama da zazzabi tsawon kwanaki hudu, ba ta da kudin kai shi asibiti. Cikin wani tanti muka gano Rashida tare da 'ya'yanta 7, hudu daga ciki ba su da lafiya. Ita kan ta juna biyu gare ta na watanni 8, kuma ba ta da kudin da za ta kai kan ta ko yaran asibiti. "Suna fama da zazzabi da amai da gudawa, sauraye sun cije su. Yarana su na kukan rashin madara," in ji Rashida. Ta ce bata samun tallafin abinci ko tanti daga hukumomin Pakistan ba. Yawancin mazauna wurin sun yi kukan rashin taimako.

Wani babban jami'in gwamnati a Thatta mai suna Dr Ghazanfar Qadri ya amince ana fama da karancin tantuna, amma an kai agajin abinci yadda ya dace. "Watakil ba za a rasa wadabda ba su samu taimakon ba, amma a gani na an yi abin da ya dace a wannan yankin," in ji shi. Ya yin da Rashida ke fama da kan ta, da jiran lokacin haihuwa,ta san samu sassauci da ta samu labarin tallafi na tafe. Sai dai hukumomi sun ce za a dauki watanni, kafin ambaliyar ta janye. Yayin da muke tsaye a gefe guda, muna kallon daya tsallaken kogi, Rashida ta nuna min inda gidansu yake kafin ambaliyar. Ta kara da cewa: "Ambaliyar ta shafe gidanmu baki daya, a yanzu ba mu da komai."