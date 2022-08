Larurar da ke sa mutane aikata mummunan abu cikin barci

Sa'a 1 da ta wuce

A lokacin da mutum yake cikin wannan hali wasu da ke tare da shi ko kusa da shi za su ga kamar ba barci yake ba yana farke ne, to amma yana cikin yanayi ne na barci bai san abin da yake yi ba.

Wasu labarai da za ku so ku karanta:

Ya ba da misali da matsalar dannau inda mutum cikin barci zai ji kamar an ɗora masa dutse a ƙirji. "Dannau ba lalle ba ne ya zama ciwo saboda abu ne da zai iya faruwa da kowa, idan ya kasance kullum mutum yana samu, to ciwo ne."

Abin da ke janyo matsalar 'Parasomnia'

"Akwai waɗanda suke faruwa saboda magunguna da mutum ke sha ko kuma wasu cututtuka ko shaye-shaye,” in ji Dr Dayyiba.

Alamomin larurar

Likitar ta bayyana cewa larurar ta bambanta daga mutum zuwa mutum saboda "su waɗanda suke da matsalar, ba sa sanin abin da suke yi, waɗanda suke kwana tare ne suke faɗa musu - ko a ce suna yawan magana a cikin barci, ko su tashi suna yawo a cikin barci, ko su ci abinci a cikin barci, wasu ma sai ka ji an ce suna aikata abubuwa kamar suna jima'i a cikin barci idan sun tashi daga baya aka faɗa musu ba za su tuna cewa sun aikata waɗan nan abubuwa ba".

Su wa larurar ta fi shafa?

A cewar Dr Ibrahim, ciwon yana shafar kowa sai dai an fi ganinsa a ƙananan yara.

"Mutane da dama sun san cewa idan an tashi yara daga barci, ya kan tashi yana magagi, zai tashi kamar bai san abin da yake ba - idan ka yi masa magana ba zai amsa ba. Idan kuma ya tashi yana iya tafiya ya zazzaga har ya fita daga gida, tafiya suke yi ba su san inda suke tafiya ba saboda barci suke, bayan lokacin da suka dawo, ba za su san me suka yi ba." in ji shi.