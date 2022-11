Mutanen da ke bai wa 'ya'yansu da ke jin yunwa kwaya don su yi barci

Amma lokacin da Taliban ta karba mulki a watan Agustan bara, ba tare da amincewar kasashen duniya ba, an daina bai wa kasar tallafin kudade daga kasashen waje, lamarin da ya kawo tabarbarewar tattalin arziki da ya yi sanadin rashin aiki ga wasu mazan.

Ammar (wanda aka sakaya sunansa) ya ce an yi masa tiyata wata uku da suka wuce don a cire masa koda kuma ya nuna mana wurare tara da aka sanya masa filasta.

"Na ji cewa mutum zai iya sayar da kodarsa a wani asibiti. Na je can kuma na gaya musu ina so na sayar da tawa. Makonni kadan bayan haka aka kira ni a wayar tarho aka ce na je asibiti," in ji shi.