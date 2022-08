Abin da ya sa ba a son a yi wanka idan ana ruwa da walƙiya

Mintuna 30 da suka wuce

An bayyana cewa tsawa tana kashe mutum 24,000 duk shekara a faɗin duniya – da ƙarin mutum 240,000 da ke jikkata.

A duk mace-mace 50 da ake samu a duniya, to ɗaya na faruwa ne a Brasil, wadda ita ce kasar da ke tsahun gaba a duniya da tsawa ke yawan faɗuwa.

Domin sanin me yasa, da farko ya kamata ka san mece ce tsawa da yadda take aiki.

Abubuwa biyu ne ke haddasa samun tsawa: yanayin zafi da kuma iska me zafi da ke kaɗawa, waɗanda ke tafiya daidai da lokacin bazara.

Yanayin zafi na ƙara yawan iska mai zafi, waɗanda ke haɗuwa su janyo tsawa. Gajimare na ɗauke da miliyoyin ɗigon ruwa da ƙanƙara – inda haɗuwarsu shi ne abin da ke janyo a samu afkuwar walƙiya. Ɗigo-ɗigon ruwa da ke fitowa na haɗuwa da ƙanƙarar da ke zubowa, wanda ke sa su ba da wani martani na daban. A lokacin da ake tsawa, gajimare na kasancewa kamar manya-manyan injuna na Van de Graaf da ke sauyawa zuwa nau’ukan hasken lantarki domin rabuwa da gajimare. Yayin da gajimare ke matsawa kusa da samaniya, suna samun ƙarfi zuwa kasa, wanda hakan ne ke jawo a samu walƙiya zuwa a kasa. Walƙiya haɗe da tsawa na kokarin daidaita yanayin – suna yin hakan ne ta hanyar aikewa zuwa yankuna. Wani bangare na yanayin na gamuwa da turjiya, inda tsawa ke saurin fadowa kan abubuwa da ke waje kamar ƙarafuna da sauransu. Shawarar da ta dace a irin wannan lokaci na tsawa ita ce: da zarar mutum ya ji alamar tsawa, to kawai ya shiga cikin ɗaki.

In ba wai mutum yana wanka a waje ko cikin ruwan sama ba, da wuya tsawa ta shafi mutumin.

Bango ba wuri ne mai kyau na jingina ba idan an gina shi da ƙarafa, wanda hakan zai jawo afkuwar walƙiya da tsawa. Ya kamata kuma mutane su guji amfani da duk wata nau’ra da aka saka a caji kamar komfuta da talabijin da wanke-wanke saboda dukkan wadannan za su iya haddasa tsawa. Abin da ya kamata mutane su yi shi ne, idan za ka ji alamar tsawa daga nesa, to tsawar tana kusa da inda kake, ko da kuwa babu ruwan sama. Tsawa ta kan isa waje mai nisan kilomita 16 daga inda aka jiyo ta. Bayan jin alamar tsawa da rabin sa’a, to shi ne lokacin da ya kamata mutum ya shiga wankan da ya yi niyya. A yawan lokuta, walkiya hade da tsawa na farowa da kadan, inda ta baya ke fin ta farkon karfi.