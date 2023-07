Yajin Aikin Jaruman Hollywood ya zamo tarnaƙi ga fina-finai

Waɗanne fina-finai yajin aikin ya shafa?

A wancen lokacin an samu takaddama tsakanin mambobi da ƙwararru a fina-finan nishaɗi game da ribar da aka samu daga siyar da shirye-shirye da fina-finai da aka yi don talabijin kamar yadda jaridar New York Times a lokacin.

An fara ɗaukar fim din wicked a Burtaniya, Jaruman fim ɗin su ne Ariana Grande da Cynthia Erivo, an yi tanadin fara fitowa da fim ɗin a shekara ta 2024.

Ko Jaruman Birtaniya sun shiga Yajin Aikin?

Ko abin zai shafi shirye-shiryen Telebijin?

Emma D'Arcy tare da Matt Smith a fim ɗin House of the Dragon

An riga an dakatar da aiki a kan wasu manyan shirye-shiryen kamar Stranger Things da Last of Us da Yellow jackets saboda yajin aikin marubuta.