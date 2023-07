Waiwaye: Miliyoyin 'yan Najeriya sun ƙara talaucewa, 'Ba za mu bari a ƙara kuɗin man fetur ba'

Mintuna 34 da suka wuce

Duk da tsadar rayuwa 'yan Najeriya sun yi layya a bikin Babbar Sallah

Ƙarin 'yan Najeriya miliyan huɗu sun shiga talauci - Bankin Duniya

An sauya wa mahajjatan Najeriya 10,000 matsuguni a Saudiyya

Ba za mu bari a ƙara kuɗin man fetur a Najeriya ba - 'Yan fafutuka

Ƙungiyoyin dai sun haɗar da Oil and Gas Transparency and Advocacy Group da Civil Society Coalition for Economic Development (CED), da Centre for Citizens Rights da Centre for Good Governance Advocacy da kuma Action against Corruption in Nigeria, da sauransu.