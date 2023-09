Dalilan da suka sa ake samun rashin jituwa tsakanin gwamnoni da mataimakansu

Asalin hoton, others

An dade ana samun takun-saka tsakanin wasu gwamnoni jihohi da mataimakansu, inda lamarin kan munana su yi baram-baram, har ta kai ga a tsige mataimakan sakamakon sabanin da kan shiga tsakaninsu.

Duk da cewa an samu gwamman shekaru da komawar kasar ga turbar demokuradiyya, har yanzu wannan matsalar ba ta kaura ba.

Ko an `yan kwanakin nan dangantaka ta yi tsami tsakanin gwamnan jihar Edo da mataimakinsa, har an fitar da shi daga cikin gidan gwamnati.

Tun komawar Najeriya ga turbar demokuradiya, wato 1999 ake samun rashin jituwa tsakanin wasu gwamnonin jihohi da mataimakansu, kuma zuwa yanzu daga cikin jihohin kasar 36, kalilan ne ba samu irin wannan zaman-tsama ko takun-sakar ba, inda wasu mataimakan a kan yi musu kora da hali, wani lokaci ma korar-kare, kasancewar ak an yi amfani da karfin iko inda suna ji suna gani ake tsige su.

Don misali, an ga irin wannan zaman-kudan a wasu lokuta a jihohin Zamfara da Ondo, da Kogi, da Abia, da Adamawa, da Bayelsa, da Ebonyi, da Plateau, da Akwa Ibom, da Bauchi, da Taraba, da Oyo, da Osun, da Enugu, da Imo, da Lagos, da Kano.

Ko zancen da ake yi ma ba wani ga maciji tsakanin gwamnan jihar Edo, Godwin Obaseki da mataimakinsa, Philip Shuaibu, wanda a baya bayanan wasu kafofin sadarwa sun nuna shi ya yi cirko-cirko, an rufe masa get, an hana shi shiga gidan gwamnati.