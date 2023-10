‘Na kwashe watanni ban ci nama ba, amma duk da haka ba zan sayar da mutuncina ba’

Tulane, mai 'ya'ya shida, ta ce ba za ta koma Syri'a ba, duk kuwa da fama da cin zarafin lalata da matsin tattalin arziki da take fuskanta a Turkiyya, inda take zaune a yanzu.

A lokacin da take gida Syria ta kasance malamar makaranta, amma a yanzu, sana'ar sayar da abinci take yi, inda take samun dala 220 a wata, kusan rabin mafi ƙarancin albashi da ake biya a Turkiyya, wato dala 420 a wata.