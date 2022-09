Abin da ya sa muke toshe hanyoyin manyan wurare a Najeriya – Ƙungiyar ɗalibai

Sa'o'i 4 da suka wuce

Me ƴan Najeriya ke cewa kan zanga-zangar?

Nze. Amamba@nnamdiiaya rubuta cewa "NANS ta tsara zanga-zangar nan ta yau sosai. Idan har kowa yana ƙorafi, to lallai a kan daidai suke. Da yawanku kuna son ganin sabuwar Najeriya ba tare da yin wata hoɓɓasa ba, sannan ba ku shirya jurewa abin da hakan ka iya zuwa da shi ba but you are not ready to pay a little inconvenience for it. That's why you come online to yap about bad governance only to