Garin da ake ɗaukar marasa lafiya a makara zuwa asibiti a Yobe

"Haka za ka ga an ɗora mai ciki a amalanken shanu zuwa bakin ruwa, daga nan sai a sa ta cikin kwale-kwale a tsallakar da ita, idan a lokacin an yi ruwa, to sai dai a sake ɗaukan ta a amalanke zuwa Garun Dole, inda a can ne za a samu mota ta kai ta Gashua."