Likitan da aka zarga da juya wa dubban mata mahaifa ya koma aiki

"Ni Musulmi ne, kuma an zarge ni da juya wa mata mabiya addinin Buda kusan 4,000 mahaifa ba tare da saninsu ba', kamar yadda Mohamed Shafi, likitan tiyatar ya shaida wa BBC.

An zargi Dakta Shafi ba bisa gaskiya ba da juya wa mata mahaifa a yayin yin musu tiyata a lokacin haihuwa, domin kada su sake haihuwa.

An kama shi a ranar 24 ga watan Mayun 2019 sannan aka tuhume shi da laifi ƙarƙashin dokokin ta'addanci.

"An daure ni cikin kurkuku tare da manyan masu laifi. Na yi ta tunanin me ya sa aka yi min haka? sun raba ni da matata da 'ya'yana,'' in ji Dakta Shafi.