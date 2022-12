'Masu garkuwa da mutane ke iko da wani yanki na Jihar Zamfara'

"Maharan sun afko wa garin bisa mashin kusan 100." Ya ce an dauko gawarwakin mamatan kuma ana shirin yi musu sutura, kuma rikicin ya sa wasuna kauracewa yankin. "Ga mata can da yara suna takawa a kafa zuwa kasar Kwatarkwashi a karamar hukumar Bungudu. Maza ne kawai suka tsaya a garin domin a yi wa mamatan jana'iza." Ya koka kan rashin daukar mataki daga bangaren hukumomin jihar. "Mutanen nan an san inda suke, an san uwayensu domin ba baki ba ne. har ta kai ga ranar talata sun yanka wa mutanen Gora tara ta Naira miliyan biyu, kuma sun je garin da motar daukan kaya samfurin Canter kuma suka raba mazauna garin da buhu 130 na dawa."