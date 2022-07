Abin da ya sa wasu matasan Larabawa suke amfani da maganin ƙarfin maza

Mista Habashi ya yi suna sakamakon sayar da maganin ƙarfin maza a babban birnin na Masar. A tsawon shekara biyu da suka gabata, ya ga sauyi a abin da kwastamominsa suke so.

"Akasarin maza a halin yanzu suna neman maganin ƙarfin maza daga kamfanonin ƙasashen yamma," in ji shi.

Wani bincike da aka gudanar a 2012 ya nuna cewa Saudiyya ce ke kan gaba wajen amfani da maganin ƙara ƙarfin maza, yayin da Masar take biye mata.

A baya-bayan nan, sakamakon wani bincike daga 'the Arab Journal of Urology' ya nuna cewa kashi 40 cikin 100 na matasan Saudiyya suna amfani da magungunan ƙarfin maza a wani mataki na rayuwarsu.

Ƙarfin mazakuta

A 2014, an soma ganin wani maganin ƙara ƙarfin mazakuta da ake kira Al-Fankoush a shagunan Masar inda yake kama da cakuleti. Ana sayar da Al-Fankoush a kan dala 0.05.

An fi sanin dattawa da amfani da maganin ƙara ƙarfin maza. A Yemen, bayanan da aka samu daga ma'aikatar lafiya ta ƙasar sun nuna cewa mazan da ke tsakanin shekara 20 zuwa 45 ne suka fi amfani da su.

Mohamed Sfazi, wanda Farfesa ne a ɓangaren haihuwa a Tunisia, ya bayyana wa BBC a yayin wata tattaunawa cewa irin waɗannan magunguna ba wai suna tayar da sha'awa ba ne, kuma an yi su ne domin magance matsalolin da waɗanda suka manyanta suke fama da su.

"Dalilin shi ne watakila wata babbar matsala da Larabawan ke fuskanta," kamar yadda Shereen El Feki, wata ƴar jaridar Masar da Birtaniya kuma marubuciyar littafin 'Sex and the Citadel: Intimate Life in a Changing Arab World', ta bayyana.