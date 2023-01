Twitter: Hanyoyi biyar da Elon Musk ya sauya ta ga masu amfani da ita

Mintuna 11 da suka wuce

1. Toshe zabin wasu hanyoyin da ake da su na duba Twitter

“Tunanina shi ne an yi hakan ne saboda manhajoji wadanda su ne na uku wajen taimaka wa sadarwar, ba sa nuna manhajar ads, suna kyale wanda ya shiga, ya yi amfani da manhajarsu da yake gani kamar yadda za su iya, wanda ya zame wa Musk wani iri, a shirinsa na kara yawan ads ga wanda ya shiga zai iya ganin me ke gabansa baro-baro da kuma ba da fifiko ga sakwannin da mutanen da suka biya Twitter Blue suke sakawa,” in ji mai sharhi a kan lamuran fasaha Kate Bevan.

2. Warkarwa

Wata sabuwar jagora (new tab) tana gayyatarka ka zabi tsakanin sabbin sakwanni daga mutanen da kake bibiyarsu, da kuma sakwannin da Twita take jan hankalinka zuwa gare su.

Sai dai wasu wannan bai dame su ba: “A wasu ranakun ina so in je gidan abinci da abokina kawai, wasu ranakun kuma zan leka gidan sharholiya domin ganin wane ne ke ciki. Abu ne na nishadi.

3. Mayar da tsofaffin shafukan Twitter da suka yamutsa hazo

4. Twitter Blue/launin ruwan bula na Twitter

5. Alamomi na Azurfa da zinari

Wadanda suka sayi blue tick a karkashin tsohon tsarin har yanzun suna tare da shi, tare da wani sako da ke bayanin cewa “Legacy” ne da “may or may not be notable” wato batun abu na gado ko da aka bar wa `yan baya, da abu da ake iya lura da shi ko akasin hakan. Saboda haka ganin alamar a ruwan bula wato blue tick a gaban shafi ba tana nufin bai wa shafin wani tambari na iko ba ne.