Wuraren shakatawa: Halas ga maza, haram ga mata, in ji Taliban

Mintuna 55 da suka wuce

To amma an haramta wa mata jin dadin kallon 'ya'yansu suna wasa a irin wadannan wurare. Gwamnatin Taliban mai tsattsauran ra'ayi ta haramta wa mata ziyartar wuraren shakatawa a Kabul.

"Na ci sa'a na kammala sakandare kafin Taliban ta kwace mulki. Amma ina jin tsoron watakila za a hana mata zuwa makaranta. An kashe min burina ke nan."

A kwanakin nan ne ta yi jarrabawar shiga jami'a, sai dai ta yi takaici, kasancewar an daina bai wa mata damar karantar kwas din da take so, wato aikin jarida.