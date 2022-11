'Sun yi amfani da fuskata a bidiyon batsa'

Sa'a 1 da ta wuce

"Gaba ɗaya hankalina ya tashi," in ji Kate, lokacin da ta yi bayani a karon farko game da abin da ya faru. "Wani ya ɗauki fuskata ya shigar da ita cikin bidiyon batsa, sai ya zama kamar da gaske ni ce a ciki."

An yi amfani da fuskarta ne a bidiyon bogi wanda yake kama da na gaske.

Kate wata mai fafutika ce da ke hanƙoron ganin an daina saduwa da mutum ba tare da izinin sa ba.

An ɗauko fuskar ta ne daga bidiyon tattaunawar da ta yi da ƴan jarida a game da hanƙoron da take yi.

"Na shiga ruɗani. Na rasa me zan yi," in ji Kate. "Na yi tunanin cewa bidiyon zai karaɗe duniya - wannan babban tashin hankali ne."

A lokutan baya, an fi yin amfani da fuskokin manyan taurarin fina-finai da na ƴan siyasa wurin yin bidiyon bogi - ba domin bidiyon batsa kawai ba, wasu akan yi na ban-dariya.

To amma kamfanin lura da tsaron shafukan intanet na Deeptrace ya ce an samu sauyi a baya-bayan nan, inda yanzu aka samu kashi 96% na irin waɗannan bidiyoyi ana yin su ne kan batsa.

Saboda haka Kate na da yaƙinin cewa wanda ya sanya fuskarta a wannan bidiyon na batsa da aka haɗa yana daga cikin waɗanda fafutikar da take yi ta shafa.

To amma ko kaɗan ba ta da masaniyar ko wane ne ya haɗa bidiyon ba, ko kuma iyakar waɗanda suka kalli bidiyon ba.

Yayin da ita ta tabbatar da cewa fuskarta ce aka ɗora a kan wata ƴar fim din batsa, to amma bidiyon ya yi tamkar na gaskiya, ta yadda ba kowa ne zai iya gane cewa haɗa shi aka yi ba.

"Wannan laifi ne - an yi amfani da fuskata ba tare da sanina ba."

Kasancewar ta da dade a cikin harkar saboda ta sha taimaka wa wadanda suka shiga cikin irin wannan hali, za a iya cewa ta san abin da ya kamata ta yi - to amma a wannan lokaci ta rasa me za ta yi.

Wani abokin aikina ne ya kai wa Tuwita kara game da bidiyon, daga nan tuwita ta cire shi. To amma da zarar aka ce an wallafa wani abu a shafin intanet, yana da matukar wahala a iya cire shi gaba daya.

Kate ta ce "babban burina a lokacin shi ne a cire bidiyon daga intanet baki daya, to amma babu abin da zan iya yi a kan hakan."

Abin da za ku yi idan aka yi amfani da fuskarku a bidiyon bogi

-A samu shaida - Duk da cewa abu ne mai wahala, saboda za ka so a ce an goge komai, to amma yana da kyau ka mallaki bidiyon ko kuma ka ɗauki hotunan, da lokutan da aka sanya su, da waɗanda suka sanya, da adirenshisu na intanet, ka ajiye su a wani wurin da ba za su ɓace ba.