Zarge-zargen cin zarafin mata da Majalisar Dinkin Duniya ke watsi da su

Mintuna 39 da suka wuce

MDD ta ce a shirya take wajen kare 'yancin masu kwarmata bayanai da tabbatar da cewa kowa na aikinsa yadda ya kamata.

Wani shirin BBC, mai taken Kwarmata bayanai: A zauren MDD, ya tattauna da ma'aikatan majalisar da suka yi kokarin bayar da rahoto kan wasu zarge-zarge - da suka hada da damfara da lalata.

Duk sun ce an hukuntasu bayan fitowa su bayar da bahasi - wasu ma an kore su daga aiki.

"Amma har yanzu an gaggara tabbatar da bin wannan tsari a harkokin cikin gidanta ko masu yi mata aiki."

A wata sanarwa, Ofishin Mista Guterres, ya ce kofa buɗe take kan duk wani batun na ciki da waje a kokarin shawo kan "munanan dabi'u ko rashin da'a".

Kariyar diflomasiyya

An jiyo shugaban Ofishin, Ben Swanson, na magana a wani taron ma'aikata.

A muryar da aka naɗa, Mista Swason na cewa ya faɗawa sakatare janar da wasu manyan jami'an majalisar kan zargin cin zarafin - sai dai nan take aka tsayar da shi.

Ya kara da cewa an dakile matar daga fitowa ta fadi abin da aka aikata mata, an shaida cewa hakan ba zai mata amfani ba tun da mutumin da take da korafi a kansa "ɗan gaban goshi ne".